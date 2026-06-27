Furia vandalica ad Ariano: dopo il parcheggio colpita anche una scuola Indagini in corso da parte dei carabinieri

Hanno colpito ancora. Dopo il raid vandalico avvenuto all'interno del silos parcheggio Calvario ad Ariano Irpino, (Leggi qui l'articolo di riferimento), si sono intrufolati nei locali del plesso Pasteni, dell'istituto comprensivo don Milani, nella centralissima piazza Mazzini, accanto al distretto sanitario Asl.

Un'azione vergognosa che si spera possa essere punita. Più persone entrate nell'edificio, probabilmente la stessa banda di ragazzini del Calvario, è questa l'ipotesi, hanno svuotato un estintore, lasciando polvere, che risulta essere tra l'altro particolarmente irritante e nociva per la salute ovunque. Sul posto una ditta incaricata dal comune per ripulire gli ambienti.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ariano, al fine di individuare e punire i responsabili di questa ennesima scorribanda incivile notturna. Rafforzati i controlli in tutte le strutture comunali.

Le forze dell'ordine confidano anche sulla collaborazione dei cittadini. Viene rivolto un invito a tutti a segnalare nell'immediatezza, non il giorno dopo, la presenza di bande di ragazzini incivili, nei parcheggi, in villa comunale e altri luoghi sia al 112 che al 113.