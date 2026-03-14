Unicusano Avellino Basket in zona playoff: vittoria sulla RSR Sebastiani Rieti "Dovevamo portare a casa la vittoria, siamo fieri di aver raggiunto questo successo"

L'Unicusano Avellino Basket batte la RSR Sebastiani Rieti nel recupero della ventisettesima giornata di Serie A2 e vola in zona playoff. Finale di 86-71 con i 24 punti di Mussini. Doppia cifra anche per Jurkatamm (16 punti), Grande (15) e Chandler (12). Alla Sebastiani non bastano i 19 di Mian e i 16 di Guariglia. "Dovevamo portare a casa la vittoria, siamo fieri di aver raggiunto questo successo. Come assistenti rappresentiamo tutto lo staff e dietro una grande vittoria, c'è un grande lavoro di insieme": ha affermato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Mazzalupi. "Il risultato ci premia, abbiamo migliorato alcuni aspetti difensivi e vinto una partita importante": ha aggiunto l'assistant coach dei biancoverdi, Formato. Nel prossimo weekend nuova sfida casalinga per l'Avellino Basket contro Sella Cento.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventisettesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - RSR Sebastiani Rieti 86-71

Parziali: 25-16, 20-19, 14-16, 27-20

Avellino: Federico Mussini 24 (5/12, 2/4), Mikk Jurkatamm 16 (1/1, 3/5), Alessandro Grande 15 (3/3, 2/6), John Watson Chandler III 12 (3/4, 1/2), Giacomo Dell'Agnello 8 (3/4, 0/0), Giovanni Pini 3 (1/1, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/1, 0/0), Jaren Lewis 2 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 2 (0/0, 0/3), Lucas Fresno 2 (1/1, 0/1), Giacomo Donati, Emidio Zaccardi

Rieti: Fabio Mian 19 (3/7, 3/5), Tommaso Guariglia 16 (6/10, 0/2), Liam Udom 12 (2/5, 0/4), Mattia Palumbo 6 (3/7, 0/0), Dustin Hogue 6 (1/2, 0/0), Darius Perry 5 (1/4, 1/8), Lorenzo Piccin 5 (0/0, 1/1), Davide Pascolo 2 (1/1, 0/0), Giorgio Piunti (0/5, 0/0), Matteo Bogliardi (0/1, 0/0)