Trevico, nuovo appello ai ladri: "Restituite in forma anonima almeno la corona" Si è rivolto così in diretta da "Uno mattina news" ai malviventi il conduttore Tiberio Timperi

"Restituite almeno la corona della Madonna della Libera, anche in forma anonima. Fatela arrivare a Trevico".

L'appello in diretta nazionale stamane nel corso di "Uno mattina news", da parte del conduttore Tiberio Timperi. Circa otto minuti di collegamento dal comune più alto della Campania che ha dato i natali al grande regista Ettore Scola, dove resta altissima l'attenzione mediatica nazionale su questa brutta storia che ha profondamente scosso la comunità.

Il sindaco Nicolino Rossi, intervistato dall'inviato Massimiliano Bruni ha ribadito questo concetto:

"L'ho ribadito in più occasioni. Io credo che ci sia stato un errore nella valutazione del rischio, nel momento in cui si è deciso di spostare una cassaforte dal peso di due tonnellate, da un posto che era stato sicuro per decenni per collocarla in un altro posto senza coinvolgere fondamentalmente anche le istituzioni civili ed eventualmente anche quelle militari. Una scelta improvvisata, oltre al fatto che poi è stata sostituita una cassaforte inviolabile con un'altra non idonea. Questa è la responsabilità a cui mi riferisco. Voglio però chiarire una cosa, dal punto di vista personale, nei rapporti tra me e il parroco non vi è alcun topo si problema. Anzi non va spostata l'attenzione su questo aspetto.

Noi cerchiamo solo la verità e se ci sono delle responsabilità devono essere chiarite. Io ho semplicemente detto che i sentimenti della comunità erano quelli di un allontanamento momentaneo del parroco, anche per consentire agli inquirenti di poter svolgere indagini più attente e per alleggerire la tensione in paese sotto l'aspetto mediatico".

Le indagini dei carabinieri intanto proseguono senza sosta sull'asse Trevico-Foggia sotto il coordinamento della procura di Benevento.