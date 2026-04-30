Ecco l'avversaria dell'Avellino Basket per l'accesso ai playoff Domenica il secondo turno del play-in: gara secca al PalaDelMauro

La Ferraroni Juvi Cremona ha battuto la Reale Mutua Torino con il risultato di 59-56 e accede al secondo turno del play-in di Serie A2. La squadra lombarda sarà l'avversaria dell'Unicusano Avellino Basket nel pomeriggio di domenica (palla a due alle 18 al PalaDelMauro) e la vincente accederà ai playoff, al quarto di finale promozione affronterà la terza in classifica al termine della stagione regolare, la Flats Service Fortitudo Bologna. La Bi.Emme Service Libertas Livorno ha superato la Wegreenit Urania Milano con il finale di 102-84 e sfiderà la Dole Basket Rimini: la vincente affronterà la Victoria Libertas Pesaro, seconda in classifica al termine della regular season.

Il tabellone playoff

Pesaro - Rimini / Libertas Livorno

Cividale - Real Sebastiani Rieti

Verona - Brindisi

F. Bologna - Avellino/Juvi Cremona

Il tabellino

LNP Serie A2

Play-in - Primo turno

Ferraroni Juvi Cremona - Reale Mutua Torino 59-56

Parziali: 23-15, 9-12, 17-10, 10-19

J. Cremona: Vittorio Bartoli 12 (2/3, 2/4), Billy Garrett 10 (1/4, 1/5), Simone Barbante 10 (2/3, 2/5), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/1), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/5), Matias Bortolin 6 (3/5, 0/0), Andrea La Torre 2 (1/2, 0/2), Tommaso Vecchiola 2 (1/1, 0/1), Edoardo Del Cadia 2 (1/3, 0/0), Alessandro Panni (0/0, 0/4), Matteo Di Croce, Michele Del Vecchio

Torino: Robert Allen 13 (4/12, 0/3), Matteo Ghirlanda 13 (3/7, 2/3), Matteo Schina 8 (2/4, 1/7), Macio Teague 7 (2/8, 1/5), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/3), Davide Bruttini 3 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortù 3 (0/3, 1/3), Federico Massone 2 (1/6, 0/3), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/2), Success Eruke, Marco Cusin