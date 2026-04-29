Incidente a Montemarano, 34enne grave al Moscati

Incidente a Montemarano in provincia di Avellino, un ferito in ospedale. Un uomo di 34 anni è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale "Moscati" di Avellino dopo essere rimasto vittima di un grave incidente con una motozappa. Il giovane, originario di Montemarano, è giunto presso il nosocomio di Contrada Amoretta già intubato.
Elisoccorso impegnato per il trasferimento d'urgenza
Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per garantire il trasporto rapido del ferito verso la struttura ospedaliera. Le sue condizioni restano al momento critiche.