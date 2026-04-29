Avellino, il commissario incontra i candidati sindaco Nargi, Festa e Pizza L'incontro in comune per illustrare quanto realizzato in questi mesi e le attività

Ad Avellino, nella Casa Comunale si è svolto nel pomeriggio un incontro istituzionale tra il Commissario Straordinario, la dottoressa Giuliana Perrotta, e i tre candidati alla carica di Sindaco della città capoluogo per le prossime Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza.

L'incontro

L'incontro, promosso dal Commissario Straordinario, è nato esclusivamente con l'obiettivo di garantire una informazione completa sulle principali attività che sono state portate avanti durante i mesi di gestione commissariale.

Le iniziative

In particolare, sono state messe in evidenza le iniziative che sono state portate a termine e quelle ancora aperte in modo da condividere, in maniera trasparente ed equidistante, con i tre candidati, le questioni più urgenti che la futura Amministrazione comunale dovrà affrontare.