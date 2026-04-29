Grottaminarda: torna a riunirsi il consiglio comunale

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, in prima convocazione, e per dopodomani, venerdì 1° maggio, alle ore 19:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.
Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente.
Sette i punti programmati nell'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali della seduta del 27 febbraio.
2. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di giunta comunale n. 53 del 24 marzo 2026.
3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028.
4. Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.
5. Approvazione del regolamento della centrale unica di committenza dell'unione dei comuni "Terre dell'Ufita".
6. Approvazione del regolamento tavolo tecnico per l'inclusione.
7. Risposta alla interpellanza della consigliera Doralda Petrillo.