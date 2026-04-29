Ruggero II: Matteo Bellanova vince il premio Campania Europa 2026 Il prestigioso riconoscimento promosso dall'Arec Campania

È l’alunno Matteo Bellanova, della classe V B del liceo linguistico dell’Istituto superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino, il vincitore della XXIII edizione del premio Campania Europa 2026, prestigioso riconoscimento promosso dall’Arec Campania, l'associazione ex consiglieri della regione Campania, e rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della regione.



La commissione esaminatrice, al termine della valutazione degli elaborati presentati dagli istituti scolastici campani nell’ambito del bando per l’anno scolastico 2025/2026, ha ufficializzato la graduatoria finale, individuando nel lavoro dello studente irpino il progetto che meglio ha saputo interpretare le finalità del concorso.



L’elaborato di Bellanova si è distinto per chiarezza espositiva, maturità argomentativa e capacità di approfondimento dei temi legati all’Unione Europea, offrendo una riflessione originale e consapevole sul ruolo delle istituzioni europee e sulle prospettive di cittadinanza attiva.



Un risultato che rappresenta non solo un importante traguardo personale per lo studente, ma anche un riconoscimento significativo per l’intero istituto scolastico Ruggero II di Ariano Irpino per il lavoro svolto dall'ottima docente di religione cattolica Filomena Andreottola.



Come previsto dal bando, il premio consiste nella partecipazione a un viaggio istituzionale a Bruxelles, in programma dal 12 al 15 maggio 2026, durante il quale lo studente vincitore avrà l’opportunità di visitare le principali sedi delle istituzioni europee, vivendo un’esperienza formativa di alto valore culturale e civico, analoga a quelle che ogni anno vengono assegnate ai migliori studenti campani selezionati dall’AREC.



La cerimonia ufficiale di premiazione, con la consegna delle targhe agli studenti e agli istituti vincitori, si terrà il 4 maggio 2026, presso una sede istituzionale della Regione Campania, occasione nella quale verranno anche consegnati i riconoscimenti previsti dal premio collaterale “Società Scialla