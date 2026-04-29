Air Campania supera i confini e si aggiudica il lotto "Sud Pontino" nel Lazio Acconcia: "Gare per circa 1 miliardo e dimensione interregionale"

AIR Campania S.p.A. supera i confini regionali e si aggiudica il lotto “Sud Pontino” nel Lazio. La gara, bandita da ASTRAL S.p.A., riguarda l’affidamento per nove anni dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

L’azienda di trasporto pubblico locale campana (mandataria) si è aggiudicata il lotto 11 partecipando in Raggruppamento Temporaneo di Imprese insieme a TPER S.p.A. e Autolinee Pubbliche S.A.P..

Il servizio prevede circa 4 milioni di chilometri l’anno e ha un valore complessivo di 58,6 milioni di euro per l’intera durata della concessione.

Il bacino, con oltre 250mila abitanti, comprende un’ampia area del basso Lazio.

I comuni interessati sono: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina.

Si tratta di un’area di collegamento tra Campania e Lazio, dove l’integrazione dei servizi permetterà di rendere i trasporti più efficienti e meglio coordinati.

L’operazione arriva dopo le recenti aggiudicazioni dei lotti 2 e 3 in Campania e rafforza la presenza dell’azienda anche fuori regione.

Oggi AIR Campania si muove sempre più come operatore del Centro-Sud, con una crescita che negli ultimi anni è stata progressiva ma costante.

"Questo risultato è importante, ma non rappresenta un punto di arrivo», spiega l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia, all’indomani dell’insediamento della Consulta regionale della mobilità, voluta dal presidente Roberto Fico e dall’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo. «Si tratta di un traguardo che non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Regione Campania e l’impegno quotidiano di tutto il personale, vero cuore pulsante dell’azienda. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra".

Le aggiudicazioni in Campania e nel Lazio, considerando anche i ricavi da traffico, si collocano su un valore economico complessivo vicino al miliardo di euro.

"Le nuove concessioni restituiscono ad AIR Campania stabilità e solidità - continua l’Amministratore - e ci permettono di programmare meglio, investire e continuare a migliorare il servizio. Ma significa anche essere presenti in modo concreto nei territori, perché il trasporto pubblico resta prima di tutto un servizio per i cittadini».

La trasformazione aziendale

Fino a settembre 2021 l’azienda (all’epoca Air mobilità S.r.l.) operava prevalentemente nella provincia di Avellino, esercendo servizi per circa 10 milioni di chilometri all’anno, 300 dipendenti e una flotta di 300 autobus.

Da settembre 2021, con l’affidamento emergenziale dalla Regione Campania dei servizi nelle aree della provincia di Caserta e in parte di quella di Salerno, la società con alla guida il manager Anthony Acconcia, ha iniziato un percorso di crescita che ha trovato ulteriore impulso nelle politiche regionali di rilancio del trasporto pubblico locale. Gli investimenti sul rinnovo del parco veicolare e le azioni dedicate al capitale umano - inclusi i programmi di ricambio generazionale grazie all’esodo incentivato - hanno accompagnato questa evoluzione.

Tra il 2021 e il 2025 l’azienda ha effettuato 1.266 nuove assunzioni, di cui 530 tramite concorso e 736 lavoratori provenienti da altre aziende del settore, contribuendo sia al rafforzamento interno sia alla salvaguardia occupazionale.

A questo si affianca un percorso di consolidamento che ha visto AIR Campania chiudere in attivo i bilanci negli ultimi quattro anni, a conferma della sostenibilità della crescita.

Oggi Air Campania S.p.A., interamente partecipata dalla Regione Campania, conta più di 1.200 dipendenti e una flotta di oltre 800 autobus, di cui il 50 per cento a basse o zero emissioni e un’età media di 9 anni. Le infrastrutture a servizio dell’attività sono collocate oggi sul territorio della Regione Campania: 20 stabilimenti complessivi, tra cui 2 autostazioni (Avellino e Grottaminarda), e 5 infopoint dedicati ai viaggiatori.

L’azienda oggi effettua servizi di trasporto pubblico locale attraverso una rete che serve 323 comuni della Regione Campania, percorrendo 30 milioni di chilometri all’anno e trasporta 15 milioni di passeggeri.

A completamento dell’iter amministrativo che porterà alla sottoscrizione dei contratti relativi ai lotti 2 e 3 in Campania (36,8 milioni di chilometri/anno) e con l’aggiudicazione del lotto 11 del Lazio (4 milioni di chilometri/anno), AIR Campania gestirà servizi per un totale di oltre 40 milioni di chilometri all’anno, consolidando anche la dimensione interregionale.