Trevico: posizioni sempre più distanti tra sindaco e parroco in paese Vasta eco nazionale sulla vicenda del furto milionario nella chiesa madre, a "I fatti vostri"

Posizioni sempre più distanti a Trevico in provincia di Avellino, tra parroco e sindaco del paese. Da un lato don Claudio Lettieri, convinto di aver fatto tutto il possibile insieme al vescovo Sergio Melillo per proteggere l'oro votivo nella cassaforte all'interno dell'ufficio parrocchiale, dall'altro Nicolino Rossi, che stamane, ospite della trasmissione "I fatti vostri" su Rai 2, in studio a Roma, ha ribadito ad Anna Falchi e Flavio Montrucchio la sua tesi: "Credo che ci siano delle responsabilità e certamente non credo possano essere attribuite all'amministrazione comunale, ma a chi deteneva l'oro. Tra l'altro aver divulgato le immagini, due ore dopo il furto non è stato per niente corretto. Chi lo fatto? Da chi è partito?"

Una vicenda che ha snervato non poco la comunità. In pochi stamane coloro che hanno avuto voglia di parlare al microfono dell'inviato Rai Fabio Lippolis. E domani collegamento in diretta con "Uno mattina news", la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Maria Soave.

Intanto vanno avanti le indagini da parte dei carabinieri sull'asse Ariano-Foggia sotto il coordinamento della procura di Benevento e non si escludono imminenti sviluppi.

Negative finora le perquisizioni effettuate nelle abitazioni di tre indagati. Nessuna traccia dell'oro votivo, del calice e della corona antichissima della Madonna della Libera.