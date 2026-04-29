Muore a 19 anni: "Ciao, Guido. Grazie per il tuo cuore nobile. Veglia su di noi" La tragedia di Guido Catilino, il sindaco: sarà lutto cittadino per i funerali

Sarà lutto cittadino a San Martino Valle Caudina per la morte di Guido Catilino, il giovanissimo, morto nel Sannio In un tragico incidente, travolto e ucciso dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Secondo quanto si apprende, il giovane, originario di San Martino Valle Caudina (Avellino), era giunto sul posto per incontrare alcune amiche, tra cui due studentesse Erasmus. Dopo aver parcheggiato su una salita la sua Fiat Cinquecento, il giovane sarebbe sceso dal veicolo convinto di averlo messo in sicurezza. Ma quando si è accorto che l'utilitaria non era in sicurezza ha tentato di fermarla. L'auto, invece, lo ha travolto ed il giovane è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Lutto cittadino a San Martino Valle Caudina

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Guido Catilino. La drammatica notizia, giunta poche ore fa, ha scosso profondamente l’intera comunità. In un paese come il nostro, unito da legami autentici e da un forte senso di appartenenza, la perdita di una giovane vita rappresenta un dolore che coinvolge tutti spiega il sindaco Pasquale Pisano -. Alla sua famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza. Il Sindaco disporrà la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, le cui modalità saranno comunicate non appena disponibili. Si invitano sin d’ora i cittadini a unirsi in un momento di raccoglimento e rispetto, partecipando con compostezza al dolore che ha colpito la nostra comunità. San Martino Valle Caudina si stringe, con profonda commozione, nel ricordo di Guido".

L'esame di Stato, le speranze spezzate

Guido frequentava l'ultimo anno dell'Istituto Industriale a Benevento. Avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità (clicca e leggi l'articolo, ndr). Guido questa mattina è morto alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo lo ha travolto la sua auto, mentre lui cercava di fermarla.

Abbiamo il cuore spezzato

“Con il cuore spezzato e ancora increduli, la comunità del nostro Santuario di San Cosma a Cervinara si stringe attorno alla famiglia Catilino per l’improvvisa e tragica scomparsa del giovane Guido -si legge sull pagina social -. A soli 19 anni, Guido ci ha lasciati in un momento che definire ingiusto è poco. (...)

"Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici."

"Guido non era solo un giovane della nostra comunità; era parte della nostra famiglia del Santuario. Oggi quella luce di speranza che cerchiamo disperatamente brilla proprio nel suo sacrificio: un promemoria di quanto possa essere puro il cuore di un ragazzo. Uniamoci in preghiera. Invitiamo tutti i fedeli e gli amici a dedicare una preghiera a Guido, affinché trovi pace tra le braccia del Padre, e alla sua famiglia, perché trovi la forza di camminare attraverso questo dolore immenso sostenuta dal nostro affetto. Ciao, Guido. Grazie per il tuo cuore nobile. Veglia su di noi”. Si lege sulla pagina social del santuario di San Cosma a Cervinara.