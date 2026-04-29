Ariano: mercato e fiere ritorneranno nel centro storico L'amministrazione comunale annuncia l'imminente trasferimento delle bancarelle

Nelle prossime settimane é previsto il rientro del mercato settimanale e delle fiere nella sede naturale del centro storico ad Ariano Irpino.

Ad annunciarlo l'amministrazione comunale:

"Si é già tenuta una prima riunione con i rappresentanti di categoria degli ambulanti per metterli al corrente del trasferimento e organizzare con gli uffici il rientro nel centro storico.

Un rientro che chiude una procedura iniziata nel febbraio del 2025 con il trasferimento tecnico e temporaneo del mercato settimanale nel quartiere del Piano di Zona, trasferimento resosi indispensabile a causa dei lavori di rigenerazione del centro storico,lavori che sono oramai in fase di ultimazione.

I lavori che stanno interessando via Roma e piazza Franza a breve termineranno e non ci sarà più necessità di mantenere il mercato a Cardito.

Contestualmente si sta organizzando il rientro del mercato ortofrutticolo nella sede naturale del Calvario".