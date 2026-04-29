"Dall’Io al Noi": solidarietà e attenzione alle donne nel carcere di Avellino Il 30 aprile un pranzo promosso dal garante campano dei detenuti Ciambriello.

Un momento di condivisione dedicato alle donne detenute della Casa Circondariale di Avellino si terrà nella mattinata del 30 aprile.

Un'iniziativa promossa d’intesa tra il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, e il Rotary Club Pompei, Presidente Guglielmo Spera nell’ambito del progetto “Dall’Io al Noi”.

L’iniziativa prevede l’organizzazione di un pranzo all’interno dell’istituto penitenziario, con l’obiettivo di offrire alle detenute un’occasione concreta di vicinanza, ascolto e inclusione. Il progetto “Dall’Io al Noi” intende proprio favorire il passaggio da una dimensione individuale e spesso segnata da fragilità a una prospettiva di comunità, relazione e reinserimento sociale.

“È importante accendere i riflettori sulla condizione delle donne in carcere, che vivono una realtà spesso più complessa e meno visibile”,ha dichiarato il Garante Ciambriello. “Attraverso iniziative come questa vogliamo promuovere dignità, attenzione e percorsi di reintegrazione.

Ringrazio i membri del Rotary Club di Pompei che è da sempre impegnato nel servizio verso gli altri e nella costruzione di legami sociali."