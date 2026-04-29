L'arbitro di Empoli-Avellino: in stagione ha diretto Inter-Juventus Al VAR Piccinini con Sozza AVAR: le designazioni da parte di Tommasi

La gara Empoli-Avellino, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B e in programma venerdì (ore 15) al "Castellani", sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1 con Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Francesco Luciani della sezione di Milano assistenti e con Davide Di Marco della sezione di Ciampino quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì e con Simone Sozza della sezione di Seregno AVAR.

Prima designazione con Tommasi ad interim per la CAN

Nelle scorse ore Dino Tommasi, designatore ad interim della CAN dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi dalla carica, ha diramato le assegnazioni per il weekend. In stagione La Penna ha diretto 14 gare di Serie A e 5 di Serie B. Il 14 febbraio scorso ha arbitrato Inter-Juventus con l'episodio Bastoni-Kalulu, la simulazione del nerazzurro che innescò la decisione dal campo della seconda ammonizione per il bianconero. Al VAR ci sarà Piccinini che fu AVAR in Inter-Roma 0-1 del 27 aprile 2025, gara che sarebbe finita sotto la lente di ingrandimento della Procura di Milano nell'inchiesta arbitri con l'episodio Ndicka-Bisseck nel mirino. Secondo La Repubblica in quella gara Piccinini avrebbe segnalato il fallo del romanista sul nerazzurro, ma non ci fu controllo al monitor da parte del direttore di gara, Michael Fabbri. Il VAR, Marco Di Bello, confermò la decisione presa sul campo. Il supervisore al VAR center era Andrea Gervasoni.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentasettesima Giornata

Bari-Virtus Entella: Mariani

Carrarese-Cesena: Perenzoni

Empoli-Avellino: La Penna

Juve Stabia-Frosinone: Marcenaro

Mantova-Monza: Sacchi

Modena-Reggiana: Abisso

Padova-Pescara: Collu

Palermo-Catanzaro: Allegretta

Sampdoria-Sudtirol: Marchetti

Spezia-Venezia: Colombo