Muore schiacciato dalla sua auto, oggi i funerali di Guido: "Siamo distrutti" Oggi pomeriggio i funerali. Il sindaco: ora silenzio e preghiere

Si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16, i funerali di Guido Catilino, il 19enne di San Martino Valle Caudina, morto ieri mattina travolto e ucciso dalla sua auto.

I social, ondata di commozione e cordoglio

Sui social da ore si è scatenata una incredibile ondata di commozione.

I compagni di scuola: ciao gigante buono

"È con il cuore spezzato e con un dolore profondo che la comunità scolastica tutta si stringe attorno alla famiglia Catilino per la tragica e improvvisa perdita del giovane Guido, studente della classe 5ª ATA dell’anno scolastico 2025/2026 dell'istituto Lucarelli di Benevento."

La maturità vicina, i sogni spezzati

Guido aveva solo 19 anni. Era a un passo dal traguardo della maturità, un esame che avrebbe coronato anni di impegno, dedizione e sacrificio, e che lui avrebbe certamente affrontato con la stessa serietà e la stessa luminosità che ha sempre dimostrato.

Studente modello amato da tutti

"Perché Guido era così: brillante, preparato, capace. Uno studente eccellente, che amava studiare con genuina passione, che lasciava il segno in ogni cosa che faceva. Ma ancora di più, era una persona straordinaria, un “gigante buono”, come chi lo conosceva non può fare a meno di ricordarlo.

Lo strazio

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi compagni, dei suoi docenti e di tutto il personale scolastico. Un vuoto che nessuna parola riesce davvero a descrivere. In questo momento di immenso dolore, l’intera istituzione scolastica si unisce nel lutto e abbraccia con affetto la famiglia Catilino, chiedendo a tutta la comunità di fare altrettanto".

I funerali

I funerali si terranno domani, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Martino Vescovo.

La famiglia, il dolore

A darne l'annuncio sono la madre Carla Lanzotti, il padre Paolo Catilino, il fratello Generoso, i nonni Generoso e Filomena, insieme a zii, zie, cugini e parenti tutti.

La camera ardente

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Ricci, in via S. Cosma 62 a Cervinara (AV), con orario di accesso dalle 8:30 alle 19:30.