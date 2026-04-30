Intrappolato con le gambe nella motozappa, gravissimo 34enne: Montemarano prega Ondata di vicinanza e apprensione per il giovane

E' ricoverato in gravissime in ospedale ad Avellino un 34enne di Montemarano, rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio, nei campi del comune altirpino. Apprensione in paese per le condizioni giudicate da subito molto serie dai sanitari, che gli hanno prestato soccorso.

L'incidente nei campi

L'incidente è avvento nei campi dell'Irpinia e versa in gravissime condizioni un 34enne di Montemarano rimasto intrappolato con le gambe nella motozappa, che stava utilizzando. L'episodio nel tardo pomeriggio proprio a Montemarano.

I soccorsi

E` stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo e affdarlo ai sanitari del 118. Il 34enne è stato trasportato in somma urgenza con elisoccorso, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove viene tenuto sotto strettissima osservazione dai sanitari. Intanto in paese una incredibile cordata di solidarietà e vicinanza si è attivata. Sui social in tanti scrivono messaggi, nell'attesa che il giovane, A. C. le sue iniziali, possa tornare presto a casa.