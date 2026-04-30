È la vigilia di Empoli-Avellino: ballottaggio in attacco Domani (ore 15) il penultimo atto della regular season in Serie B

È la vigilia di Empoli-Avellino, lupi per il posto playoff nel rush finale. Anche nella gara di domani pomeriggio al "Castellani" Davide Ballardini dovrà fare a meno di Lorenco Simic e il croato resterà fuori dai giochi nella stagione regolare.

Enrici con Izzo al centro della difesa

La prospettiva del recupero dalla distrazione al flessore della coscia sinistra appare legata esclusivamente alla post-season. Patrick Enrici farà coppia con Armando Izzo al centro della difesa come avvenuto nel match vinto dai lupi contro il Bari. Anche per le fasce si vola verso la conferma di Tommaso Cancellotti a destra e di Alessandro Fontanarosa a sinistra. Marco Sala ha riaccusato il fastidio alla caviglia sinistra nel primo allenamento settimanale, mentre Filippo Missori sta risultando come jolly nelle novità tattiche per la ripresa.

Rebus attacco

A centrocampo, dopo la prestazione con il Bari, appare già tutto chiaro con Luca Palmiero regista, con Michele Besaggio e Dimitrios Sounas nei ruoli di mezzala e con Martin Palumbo trequartista. Il vero dubbio resta sempre quello dell'attacco con Raffaele Russo che sembra in vantaggio sulle altre pedine offensive.