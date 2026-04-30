Mobili a prezzo vantaggioso, ma è una truffa denunciata 40nne a Nusco Le indagini dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Nusco (in provincia di Avellino) hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli ritenuta responsabile di truffa. L'indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita di una camera da letto e di un divano a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinta della genuinità dell’offerta, la donna ha effettuato un bonifico di circa 400 euro sul conto corrente indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata né ottenere la restituzione dell’importo versato. Gli accertamenti svolti dai militari, anche attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, hanno consentito di risalire all’identità della presunta responsabile, risultata titolare del conto corrente utilizzato per il raggiro.