Pizzaiolo ucciso ad Ibiza, fermato il presunto assassino: è un 45enne irpino Le indagini sull'omicidio del 35enne paganese Francesco Sessa

Un uomo di 45 anni, originario di Avellino, è stato arrestato dalla Guardia Civil delle Isole Baleari come presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, ucciso mercoledì pomeriggio a Playa d'en Bossa, nel comune di Ibiza. Il fermo è avvenuto sulla base delle testimonianze raccolte dai residenti della zona.

La dinamica dell'aggressione

L'omicidio è avvenuto intorno alle ore 17 in Calle Alzines, di fronte al bar El Campito, chiuso a quell'ora e sede di un'associazione di quartiere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Sessa sarebbe stato visto discutere poco prima dell'aggressione con due persone, descritte da alcuni testimoni come due uomini che parlavano "una lingua straniera". La vittima è stata colpita con una coltellata letale al lato sinistro del torace.

A dare l'allarme è stata una donna che, dopo aver parcheggiato la propria auto nelle vicinanze, ha notato il giovane accasciarsi a terra in un lago di sangue. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far nulla: Sessa era già in arresto cardiaco.

Zona turistica sotto shock

L'omicidio è avvenuto in un'area al confine tra i municipi di Ibiza e Sant Josep, in una zona a forte vocazione turistica. I residenti non nascondono la propria inquietudine. "Siamo preoccupati - raccontano alcuni abitanti al Diario de Ibiza - purtroppo siamo abituati ad avere problemi in estate, ma questo è troppo: un accoltellamento in pieno giorno fa paura."