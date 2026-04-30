Avellino senza Iannarilli ad Empoli: i convocati di Ballardini Domani (ore 15) la sfida al "Castellani" per il penultimo turno di campionato

Sintomi influenzali per Antony Iannarilli e l'Avellino non potrà contare sull'estremo difensore ad Empoli nella gara in programma domani (ore 15) al "Castellani". Giovanni Daffara tornerà titolare dopo tre turni in panchina. Trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra, invece, per Marco Sala. Esami strumentali dopo lo scontro di gioco nel primo allenamento settimanale e il terzino sinistro salterà la trasferta di Empoli. Out anche i lungodegenti Alessandro Milani (trauma al calcagno sinistro) e Filippo Reale (recupero dalla lesione muscolare al soleo di sinistra) e Lorenco Simic (recupero dalla distrazione al flessore della coscia sinistra). Il croato appare destinato all'assenza dall'elenco dei convocati anche per l'ultimo match di regular season, Avellino-Modena, in programma venerdì 8.

I calciatori a disposizione

2 Missori, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne, 99 Favilli