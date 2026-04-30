Sant'Angelo dei Lombardi: arriva l’assessore regionale Andrea Morniroli Nuovi modelli sul sociale in alta Irpinia

Dall’emporio solidale al taxi sociale, passando per le altre nuove buone prassi del territorio altirpino, si discuterà delle recenti iniziative messe in campo dalla Città dell’Alta Irpinia e da altri enti pubblici e privati. L’appuntamento è previsto presso l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi alle ore 17.00.

L’iniziativa è promossa dall’Area interna “Città dell’Alta Irpinia” in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali A3 Alta Irpinia, Comuni, Misericordia di Torella dei Lombardi, Comunità Montana Alta Irpinia, Irpinia Hub, Projenia e Sannio Irpinia Lab.

Ai lavori anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, Andrea Morniroli, al quale saranno spiegate nel dettaglio tutte le azioni messe in campo in questi mesi, le sperimentazioni e i progetti per il futuro.

I saluti istituzionali sono affidati ad Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia, Comune capofila Città dell’Alta Irpinia; Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana Alta Irpinia; Antonio Vella, presidente del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia.

Inizierà il giro degli interventi Rosanna Repole, sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia. A seguire Luca Mauriello, che relazionerà sul progetto Irpinia Hub; Alfonsina Porciello, direttrice del Consorzio Servizi Sociali e Rup del progetto Emporio Solidale; Felice Faija, presidente Misericordia di Torella dei Lombardi; Felice Piemontese, funzionario Città dell’Alta Irpinia. A seguire prenderà la parola il consigliere regionale Maurizio Petracca. Concluderà Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali della Regione Campania.

"L’avvio di importanti progetti a favore delle fasce deboli della popolazione – spiega la presidente Rosanna Repole - è naturalmente un fatto positivo, considerato anche il riscontro che stanno avendo le iniziative. Sarà però altrettanto importante rafforzarle, ampliando il numero dei beneficiari e predisporre nuove azioni su giovani e lavoro. In questo senso le collaborazioni con Istituzioni pubbliche e Privato sociale stanno dando forza ai vari interventi, ma per le criticità socio-economiche dell’area c’è sempre bisogno di cercare soluzioni altamente innovative ed è quello che proveremo a fare nel confronto con l’assessore Morniroli”, conclude Repole.