Blackout elettrico in centro ad Ariano: caso risolto in poco tempo Intervento rapidissimo e risolutivo da parte di E-distribuzione

Hanno dovuto scavare sotto un armadio elettrico per sistemare, giuntare un cavo e ripristinare la pubblica illuminazione andata fuori servizio.

Un intervento come sempre puntuale e veloce da parte degli operai di E-distribuzione.

E' quanto accaduto ieri sera nella zona di via Covotti e piano della croce. Il blackout aveva interessato tutta la zona di viale Tigli, stadio Renzulli, villa comunale, piazza Lusi e via Lusi fino alla zona di parco Pallottini.

Fortuna ha voluto che i tecnici erano già in zona per un lavoro ordinario su un altro tronco di linea. Ciò ha consentito di operare in maniera rapidissima fino alla risoluzione del caso in pochissimo tempo senza dover ricorrere ad un'impresa.

Anomalie si erano già registrate nei giorni precedenti fino al guasto poi di ieri sera. Alla fine tutto è stato risolto e la situazione è tornata alla normalità.

La stessa zona sempre nella giornata di ieri era stata interessata da una interruzione di energia elettrica (per clienti alimentati a bassa tensione) a seguito di opere di manutenzione agli impianti.