Muore a 25 anni, lutto a Monteforte Irpino: addio a Pasquale Capriglione Cordoglio e lacrime in Irpinia per la morte del giovane. Siricio: siamo distrutti

Dolore e cordoglio a Monteforte Irpino per la morte di Pasquale Capriglione, 25 anni. Lottava contro una brutta malattia, Pasquale e nelle scorse ore il suo cuore si è fermato per sempre. La comunità intera si stringe intorno ai familiari, ai parenti e amici tutti

Il cordoglio dell'amministrazione

"Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità, di quelli che non avremmo voluto vivere. Purtroppo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di noi tutti il giovane Pasquale Capriglione" racconta il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio -. Ci lascia un ragazzo forte, buono, tenace, amato e stimato da tutti .

Pasquale è sempre stato attivo nell’associazionismo locale e sempre in prima linea per la sua comunità. Pasquale sarà sempre figlio della nostra terra. Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari a cui ci stringiamo in un lungo abbraccio. Che la terra ti sia lieve, Pasquale".



La Misericordia del Partenio Mercogliano ODV

""Il Presidente, il Magistrato e tutti i Volontari, profondamente addolorati, piangono la scomparsa del caro volontario

Pasquale Capriglione - spiega il presidente della Misericordia del Partenio -. Tornato alla Casa del Signore, lascia in tutti noi un ricordo indelebile per il suo impegno, la sua generosità e il suo spirito di servizio verso il prossimo.

In questo momento di grande dolore, l’Associazione si stringe con affetto e commozione alla famiglia, condividendone il lutto.".

