Entella-Avellino: le probabili formazioni Alle 15 la sfida al "Sannazzari" di Chiavari per la trentesima giornata

Senza Reale (lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra), senza Pandolfi, ancora out per la lesione di basso grado al retto femorale di sinistra, senza lo squalificato Patierno (turno di stop per il quinto giallo in campionato) e con il lungodegente Favilli l'Avellino ha raggiunto Chiavari dove, alle 15, affronterà la Virtus Entella per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Sono due i punti di vantaggio dei biancoverdi sulla zona playout dopo il pari tra l'Empoli e il Mantova (virgiliani ripresi dal +2) e la vittoria del Bari sulla Reggiana (4-1). Modulo 4-3-1-2 per i lupi con Missori che può tornare nell'undici iniziale da terzino destro. L'altra novità sarà in attacco. Con Patierno out per squalifica, Tutino in vantaggio su Russo per fare coppia con Biasci.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Tutino, Biasci. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Cancellotti, Le Borgne, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne