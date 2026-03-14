New Sporting In: medaglie e ottime prove a Napoli Soddisfazioni per il team ufitano nel corso della nuova gara Campioni Campani

Altra prova di squadra per la New Sporting In di Ariano Irpino nella gara Campioni Campani alla Piscina Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli. Primo posto per Ciro Di Lillo, secondo posto per Piergiorgio Laudati e tante altre ottime prestazioni con Miranda Scrima, Nicoletta Laudati, Leonardo Altavilla, Giuseppe Palmieri, Marta Mariapia Grasso, Marta Li Pizzi, Matilde Rubino, Gaia Rogazzo, Bryan Sebastiano, Daniel Finizza e Mario Masella. Grande soddisfazione per il tecnico della New Sporting In, Mario Altavilla, già al lavoro per le nuove tappe della gara Campioni Campani e per gli eventi in calendario.