Avellino, omicidio a Ibiza del pizzaiolo Francesco Sessa: rilasciato il 45enne Il 45enne, originario di Avellino, dopo l'interrogatorio è risultato estraneo ai fatti

di Paola Iandolo

La Guardia Civil di Ibiza ha arrestato e poi rilasciato un giovane inizialmente sospettato dell'omicidio del pizzaiolo originario di Pagani, al termine di una violenta lite in via Alzines, a Platja d’en Bossa. Si tratta di un uomo di 45 anni, anch’egli di nazionalità italiana e originario della città di Avellino. L’arresto era avvenuto alcune ore dopo l’accoltellamento, intorno alle nove e mezza di sera, dopo che gli agenti presenti nella zona avevano interrogato i testimoni dell’accaduto. Gli investigatori hanno passato letteralmente a setaccio la zona dell'omicidio e, da quanto apprende dai media spagnoli, dunque, era stato identificato e ammanettato un sospettato. Tuttavia, dopo l'interrogatorio e le verifiche, il 45enne di origini avellinese sarebbe risultato estraneo ai fatti e quindi rilasciato.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane paganese sarebbe stato visto, intorno alle 16.30, mentre discuteva con altre due persone che parlavano in lingua italiana, forse in dialetto napoletano. E, nel corso dell'alterco, è stato colpito da una coltellata al torace. A dare l'allarme è stata una donna che, dopo aver parcheggiato non lontano dal luogo dell'aggressione, ha notato la vittima insanguinata. I sanitari, subito giunti sul posto, hanno provato a tamponare l'emorragia e tentato di rianimarlo per oltre un'ora, prima di dichiararne la morte. Al momento non è ancora noto il movente che ha spinto il presunto aggressore a colpire il Francesco Sessa, trentenne di Pagani. Nella mattinata di oggi, il cadavere del pizzaiolo è stato sottoposto all'autopsia e i familiari del defunto stanno viaggiando verso Ibiza per occuparsi del corpo del 35enne, che sarà rimpatriato e sepolto nella terra d'origine.





