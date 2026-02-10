Protezione civile Baronia: continua la formazione dei volontari A lezione di antincendio boschivo con il direttore operazioni spegnimento Francesco Giacobbe

Continua la formazione per i volontari della protezione civile della Baronia. Ieri sera riflettori puntati sull'antincendio boschivo a Vallata con la presenza dell'esperto Francesco Giacobbe, direttore operatore spegnimento e presiedente della protezione civile Flumerese con sede operativa ad Ariano Irpino in località Casone.

"Continuiamo il nostro percorso formativo quotidianamente nelle aree interne - afferma Giovanni Maggino -andiamo avanti, consapevoli dell'importanza del progetto.

Ringraziamo i Volontari presenti ieri sera e il comune di Vallata guidato dal sindaco Giuseppe Leone per l'ospitalità presso il fabbricato in area Pio in località Maggiano".

La formazione dei volontari e il coinvolgimento dei piccoli comuni risulta essere fondamentale soprattutto nelle aree interne dove esiste un livello di criticità altissimo. Del resto è qui che ha mosso i primi passi la protezione civile, su quelle macerie del disastroso sisma del 1980.