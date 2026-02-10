"Hai lasciato un grande vuoto: la preghiera sarà ora il dono della tua salvezza" La morte di Slowik Barbara Wieslava ad Ariano e la lettera commovente del figlio Kamil

Ha destato profondo dolore e nello stesso tempo grande solidarietà e affetto nella piccola e da sempre accogliente contrada Manna ad Ariano Irpino la morte di Slowik Barbara Wieslava, 56 anni, di nazionalità polacca ma da anni integrata nel tessuto sociale arianese, persona di fiducia, dalle grandi doti umane, seria, discreta e scrupolosa. Particolarmente legata a Laura Molinario e alla sua famiglia.

Commoventi le parole di suo figlio Kamil, sacerdote in Polonia. Barbara riposerà per sempre in Italia, nel cimitero di Ariano Irpino, la città che l'ha adottata. Dopo la camera ardente allestita nella casa funeraria Lo Conte ieri la cimunità di contrada Manna, le ha rivolto l'ultimo affettuoso saluto nella chiesa della Madonna Assunta in cielo.

"Con profondo dolore e tristezza alle cuciture del nostro cuore, informiamo, che dopo una breve ma gravissima malattia e una grande sofferenza, è deceduta all'Eternità, nostra amata Madre.

Abbiamo perso ciò che stimavamo così tanto. La sua presenza, cura e amore che ci hanno circondato nel modo migliore possibile. La malattia ce l'ha portata via fisicamente, lasciando un vuoto che nulla può colmare. Tuttavia, la fede e la speranza per la vita eterna ci permettono di persistere nel silenzio del mistero della vita che non finisce mai, ma si trasforma.

Molte persone hanno pregato per la mamma ultimamente. Abbiamo chiesto un miracolo. Ed è arrivato lui. Non quello che vorremmo in modo umano, ma il miracolo della nascita alla vita eterna. Mamma ha vissuto in Italia per molti anni. Anche lei sarà sepolta lì.

Per noi, che soggiorniamo in Polonia, il momento del saluto insieme sarà una Messa funebre celebrata il 14 febbraio alle ore 12.00 nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a S lawecin vicino al presepe. Per favore, non portare fiori a questa cerimonia. La preghiera e la Santa Messa saranno un dono che aiuterà la sua salvezza.

Invitiamo cordialmente tutti coloro che desiderano essere con noi in questo momento difficile a pregare insieme e partecipare a questa cerimonia. Gesù misericordioso, donale il riposo eterno nel tuo regno".