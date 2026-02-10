Tragedia a Solofra, 32enne trovato senza vita all'alba Il corpo si trovava all’interno di un gazebo presso il Santuario di Santa Maria Assunta in Cielo

Tragedia a Solofra, questa mattina 10 febbraio 2026, dove un giovane uomo di 32enne si è tolto la vita. Tragico risveglio per la città della Concia. Il 32enne è stato trovato senza vita, questa mattina all'alba, nella zona Castellucci. Un cittadino che stava passeggiando ha scoperto il corpo senza vita del 32enne e ha subito allertato i soccorsi. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri del locale stazione per gli accertamenti di rito. Secondo una primissima ricostruzione il 32enne sarebbe uscito di casa questa mattina presto, per raggiungere la zona dei Santuari della Castellucci. Qui, in un'area esterna allo spazio sacro, si sarebbe tolto la vita impiccandosi. "Siamo distrutti - commenta addolorato il sindaco di Solofra Nicola Moretti -. Chiediamo silenzio e preghiere per il nostro giovane concittadino e per i suoi familiari e parenti in questo momento così tragico."



