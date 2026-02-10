Santoro: "Il PD? Aperti a un confronto, ma il tempo stringe" "Facciamo un lavoro di supplenza e non è più la fase del tatticismo"

"La dignità nella politica, la legalità nell'azione amministrativa, la trasparenza e serve una classe dirigente inconfutabile. Credo che anche dal mondo cattolico può arrivare un contributo di valore": così Amalio Santoro nel corso del dibattito "I cattolici e la città di prossimità" organizzato dall'Associazione Culturale Cattolici Democratici Fausto Addesa.

"Dovere di un'alternativa di cambiamento"

"Credo che il congresso del PD interessi pochi visto che è un congresso muto. Spero che il PD voglia dare una mano a ricostruire un'alleanza ampia, credibile, che abbia dei punti programmatici ben definiti e che, come ripeto spesso, impegni una classe dirigente indiscutibile. - ha sottolineato l'esponente di SiPuò - Se questo sarà, lo verificheremo spero a breve. Il giorno 18, come lista Per, abbiamo organizzato un'altra iniziativa. Facciamo questo lavoro di supplenza. Speriamo di riaprire un confronto. Sicuramente il tempo stringe, non è la fase del tatticismo, degli equilibri e dei pacchetti di tessere. Abbiamo un dovere verso la città, quello di offrire un'alternativa di qualità e di cambiamento".