Avellino: equilibrio, ma potenziale mini-turnover Continuità, ma allo stesso tempo la capacità di trovare nuove risorse

Domani (ore 20) l'Avellino affronterà il Frosinone nel turno infrasettimanale e appare presumibile un mini-turnover nell'equilibrio tra le tre sfide in una settimana. Domenica la sconfitta a Monza, domani il match contro i ciociari al "Partenio-Lombardi", domenica prossima, sempre in casa, i lupi scenderanno in campo contro il Pescara. Le gare interne possono determinare un cambio di prospettiva al gruppo irpino, reduce da una buona prova in Brianza, chiusa però con la rimonta subita e senza punti. Nel post-gara all'U-Power Stadium Biancolino non ha nascosto l'insoddisfazione per ciò che doveva essere garantito dalle sostituzioni. Inoltre, c'è chi potrebbe tornare in gioco subito dopo alcuni turni di attesa. Un titolarissimo sarà indisponibile. Missori salterà Avellino-Frosinone per il quinto giallo in campionato. In caso di conferma del 3-5-2 sarà Cancellotti ad agire sulla fascia destra, ma nell'ottica del mini-turnover non è esclusa una ridefinizione anche del modulo.