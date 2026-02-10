L'Avellino Basket con gli alunni per il progetto "Sport e Scuola" Due appuntamenti al Mancini all'Amabile per lo sport, ma non solo

Domani l'Unicusano Avellino Basket sarà protagonista al Liceo Scientifico Statale Pasquale Stanislao Mancini e dell’Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile nell'ambito del progetto "Sport e Scuola" promosso dal club irpino. Nel primo evento, in programma alle 10, Alessandro Grande, Lucas Fresno, Federico Mussini, Giacomo Dell’Agnello e i coach Salvatore Formato e Antonio Curcio saranno ospiti del "Mancini". L’incontro sarà l'occasione significativa per dialogare con gli studenti sull’importanza sociale ed educativa dello sport di squadra, sia in ambito amatoriale che agonistico. Verranno approfonditi temi fondamentali per la crescita individuale, come la collaborazione, la disciplina, la gestione delle emozioni e il valore dell’integrazione. Poi nel pomeriggio, coach Gennaro Di Carlo e Andrea Zerini saranno all'Amabile per l'evento dedicato alla presentazione del nuovo indirizzo di studi "Web Management dello Sport". I rappresentanti biancoverdi, insieme alla responsabile marketing del club Francesca Theodosiu, incontreranno gli studenti per approfondire le tematiche legate alla gestione della comunicazione sportiva e al digital marketing applicato allo sport business, condividendo esperienze e competenze maturate all’interno di una realtà professionistica.