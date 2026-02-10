Era il 10 febbraio 2008. All'allora PalaMalaguti, oggi Unipol Arena, di Casalecchio di Reno l'Air Scandone Avellino, con la la gestione e la presidenza di Vincenzo Ercolino e con Matteo Boniciolli coach, centrava il tris nelle Final Eight, batteva La Fortezza Virtus Bologna nell'atto conclusivo dopo aver superato la Premiata Sutor Montegranaro e l'Angelico Pallacanestro Biella conquistando la Coppa Italia, risultato storico per il basket e lo sport irpino. Oggi la Coppa Italia diventa "maggiorenne" e vince sui social nei ricordi dei tanti tifosi e appassionati di pallacanestro tra il capoluogo e la provincia. Si susseguono i riflessi di quell'annata clamorosa che cambiò la prospettiva della Scandone, reduce già da diverse salvezze in Serie A e da un ripescaggio nel 2006 e poi lanciata verso stagioni da big in campo nazionale (semifinali Scudetto e finali di Coppa Italia e Supercoppa) e da partecipante ai massimi tornei internazionali (EuroLeague nel 2008/2009 e coppe FIBA, Champions e Europe Cup, nella gestione Sidigas/De Cesare) fino all'esclusione dalla A nel 2019.
La Coppa Italia della Scandone diventa "maggiorenne": 18 anni fa il trionfo
Sui social i ricordi dei tanti appassionati per il risultato storico conseguito il 10 febbraio 2008
Foto: Alberto Maria Acone
Avellino.