La Coppa Italia della Scandone diventa "maggiorenne": 18 anni fa il trionfo Sui social i ricordi dei tanti appassionati per il risultato storico conseguito il 10 febbraio 2008

Era il 10 febbraio 2008. All'allora PalaMalaguti, oggi Unipol Arena, di Casalecchio di Reno l'Air Scandone Avellino, con la la gestione e la presidenza di Vincenzo Ercolino e con Matteo Boniciolli coach, centrava il tris nelle Final Eight, batteva La Fortezza Virtus Bologna nell'atto conclusivo dopo aver superato la Premiata Sutor Montegranaro e l'Angelico Pallacanestro Biella conquistando la Coppa Italia, risultato storico per il basket e lo sport irpino. Oggi la Coppa Italia diventa "maggiorenne" e vince sui social nei ricordi dei tanti tifosi e appassionati di pallacanestro tra il capoluogo e la provincia. Si susseguono i riflessi di quell'annata clamorosa che cambiò la prospettiva della Scandone, reduce già da diverse salvezze in Serie A e da un ripescaggio nel 2006 e poi lanciata verso stagioni da big in campo nazionale (semifinali Scudetto e finali di Coppa Italia e Supercoppa) e da partecipante ai massimi tornei internazionali (EuroLeague nel 2008/2009 e coppe FIBA, Champions e Europe Cup, nella gestione Sidigas/De Cesare) fino all'esclusione dalla A nel 2019.