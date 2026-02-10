Ariano: dichiarazione del sindaco in risposta alla nota del Ruggero II Enrico Franza: "Ho alzato la voce per difendere l'amministrazione da accuse infamanti"

"Ho alzato voce per difendere l'amministrazione dall'accusa infamante di aver agito per fini elettorali e oggi leggo con stupore e dispiacere la nota diffusa dai rappresentanti del Ruggero II e sento il dovere di fare chiarezza immediata, per rispetto della verità e delle istituzioni che rappresentiamo.

Rispedisco al mittente l'accusa di autoritarismo

L'accusa di aver utilizzato "toni autoritari" è quanto di più lontano dalla mia cultura personale e politica, e la rispedisco fermamente al mittente. I fatti hanno la testa dura: se questa Amministrazione fosse stata animata da spirito autoritario, non avrebbe di certo accolto la delegazione del Ruggero ll a Palazzo di Città. Invece è stata accolta, ascoltata e ci siamo confrontati guardandoci negli occhi.

E lo dico con chiarezza: quella porta sarà aperta per loro altre cento volte. L'amministrazione deve essere sempre aperta all'ascolto, sempre: è questa la cifra su cui abbiamo improntato il nostro agire politico istituzionale ed è parte integrante della mia cultura personale.

Le scuse per i toni, ma la difesa intransigente della sostanza

È vero, in un frangente del confronto ho alzato la voce. Di questo me ne scuso, perché credo che il dialogo debba sempre mantenere toni pacati, anche nei momenti di tensione. Ma è doveroso spiegare il perché di quella reazione: ho alzato la voce per difendere la mia onorabilità e quella dell'intera Amministrazione.

Non consento e non consentirò mai a nessuno di insinuare che scelte amministrative così delicate, complesse e di prospettiva siano state prese per bassi "calcoli elettorali".

Questa è una considerazione, questa sì, profondamente irrispettosa e offensiva. Accetto ogni critica nel merito delle decisioni, anche la più aspra, ma respingo con sdegno processi alle intenzioni che tentano di infangare la dignità di chi lavora ogni giorno per il futuro della comunità, riducendo una visione politica a misera convenienza.

Il confronto continuerà, ma deve basarsi sulla lealtà e sul rispetto reciproco, non su insinuazioni inaccettabili che non appartengono alla realtà dei fatti".