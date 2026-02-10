Fuoriuscita di acqua fognaria da un tombino: problema risolto immediatamente E' successo ad Ariano Irpino. A segnalare l'accaduto è stato l'ambientalista Felice Vitillo

Per due giorni e due notti un tombino ha riversato in strada acqua di fogna, causando disagi e preoccupazione tra i residenti della zona. Siamo in località Brecceto-Cesine ad Ariano Irpino.

La fuoriuscita continua e maleodorante ha reso l’area difficilmente praticabile, sollevando anche timori legati all’igiene e alla salute pubblica.

A segnalare l’accaduto è stato Vitillo Felice, ambientalista, che, constatata la gravità della situazione, ha contattato le autorità competenti. La chiamata ha portato a un intervento immediato della polizia municipale, che si è recata sul posto per un sopralluogo accurato.

Accertata la causa del problema, i vigili hanno prontamente allertato l’ufficio tecnico comunale, che ha disposto l’intervento di un mezzo di spurgo. Durante le operazioni è stata individuata l’origine dell’ostruzione: un pezzo di bitume finito all’interno della condotta fognaria, che impediva il regolare deflusso delle acque e causava il rigurgito dal tombino.

Grazie alla rimozione dell’ostacolo, la fogna è stata liberata e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

Vitillo Felice ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai vigili urbani e all’amministrazione comunale per la celerità, la professionalità e l’efficacia con cui è stato gestito l’intervento, sottolineando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

L’episodio evidenzia l’importanza di una corretta manutenzione delle infrastrutture e di una maggiore attenzione durante i lavori stradali, affinché materiali come il bitume non finiscano nelle reti fognarie, causando disagi alla collettività.