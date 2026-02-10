Ariano: al via i lavori per il nuovo parcheggio dell'ospedale L'annuncio del sindaco Enrico Franza

"Siamo lieti di annunciare che sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del nostro ospedale. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di rispondere concretamente ai disagi che molti utenti hanno affrontato nell’accesso alla struttura".

A darne notizia è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza che stamane si è recato sul posto.

Negli anni, l'area destinata al parcheggio è stata utilizzata come deposito e, più recentemente, come spazio di ritrovo. Grazie a questo progetto, potremo trasformarla in un parcheggio che offrirà 58 posti auto.

La rampa di accesso garantirà un collegamento diretto e comodo con l’ospedale, migliorando significativamente l’esperienza di tutti coloro che vi si recano.

"L'avvio dei lavori per il nuovo parcheggio - afferma Franza - rappresenta un passo fondamentale per migliorare l'accessibilità al nostro ospedale. Questa struttura è un pilastro della nostra comunità e merita infrastrutture adeguate. Siamo impegnati a garantire che tutti possano accedere ai servizi sanitari senza difficoltà.

Questo investimento è un chiaro segnale dell’amministrazione: il nostro ospedale è una risorsa fondamentale per la comunità e merita infrastrutture adeguate. Ci impegniamo a tenere la comunità aggiornata sui progressi dei lavori e sulle tempistiche di completamento".