Avellino-Frosinone: Biancolino perde un difensore alla vigilia del match Ultimi dettagli per la gara al "Partenio-Lombardi", il primo di due turni casalinghi di fila

Reale è fuori dall'elenco dei convocati dell'Avellino per la prossima sfida di campionato, in programma domani (ore 20) al "Partenio-Lombardi". Il difensore capitolino ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra e salterà Avellino-Frosinone. Niente turno infrasettimanale per Reale con i lupi privi anche di Favilli, Izzo, Kumi e dello squalificato Missori (una giornata di stop per somma di ammonizioni). La prospettiva biancoverde, in caso di conferma del 3-5-2, è il ritorno di Cancellotti sulla fascia destra con la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarosa. Regolarmente in gruppo Palmiero con il ballottaggio tra il partenopeo e Le Borgne. Palmiero scenderà in campo solo con la certezza di aver superato il fastidio muscolare accusato nella scorsa settimana. Torna Sounas dopo la lesione di basso grado all'adduttore lungo di destra, infortunio che l'ha costretto a saltare il match con il Monza.

I convocati

1 Iannarilli, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

Il report biancoverde

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro. Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Filippo Missori deve scontare un turno di squalifica. Filippo Reale in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra.