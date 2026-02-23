Flumeri: grande successo per il primo memorial Bartone/VIDEO Due giornate per onorare la memoria di Bartolomeo Ianniciello

Due giornate all'insegna del ricordo e dello stare insieme a Flumeri. Il popolo della caccia e cinofilia onora il grande Bartolomeo Ianniciello, per tutti "Bartone" ad un anno dalla sua scomparsa.

Un memorial in sua memoria che ha visto una grande partecipazione da tutta la Campania, Caserta, Salerno, Avellino e soprattutto dalle aree interne. A fare gli onori di casa, nel campo di addestramento cani di contrada Greci a Flumeri sono stati i suoi familiari e gli amici di sempre.

"Due giorni di gara per ricordare una persona che per me è stato come un padre, un fratello maggiore - scrive Gianpiero Sepe - abbiamo condiviso tutto in 20 anni di amicizia.

Oltre 60 i concorrenti. Ad aggiudicarsi il primo memorial Bartone è stato Salvatore Addeo. Ecco i dati complessivi:

1 Addeo Salvatore 78p

2 Sepe Gianpiero 76p

3 Sicignano Vincenzo 75p

4 Petrella Antonio 74p

5 Russo Domenico 74p

6 Allocca Michele 74p

7 Moccia Domenico 73p

8 Damiano Antonio 73p

9 Tretola Gaetano 71p

10 Maglione Ignazio 70p

Un ringraziamento particolare viene rivolto alla famiglia Ianniciello per l'organizzazione al giudice Francesco Flammia, ai seminatori, a tutti i concorrenti, alla sede Enci di Avellino (Gruppo cinofilo Irpino) e al presidente Giuseppe Rizzo.