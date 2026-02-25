Ariano: tra multe e caos ci mancava solo il cinghiale davanti all'ospedale

"Presenti ovunque, sono loro oramai i padroni della città"

Una situazione, quella delle presenza assidua di animali servatici che sta diventando ormai una routine e a quanto pare di non facile soluzione da parte degli organi competenti...

Ariano Irpino.  

E' impensabile che "Oto" possa spostarsi da una parte all'altra della città come un "maratoneta". Dalla villa comunale a rione Valle, via Calvario, via Annunziata, via Adinolfi e piazza Duomo. E' più probabile, che siano più cinghiali a spasso e in cerca di cibo sul tricolle, fino a spingersi stamane anche lungo le scarpate dell'ospedale e tra i visitatori dell'ospedale Frangipane- Bellizzi in via Maddalena.

La scena non è passata inosservata. L'animale dopo aver pascolato per più di due ore si è poi allontanato prima verso il pronto soccorso e successivamente verso la strada panoramica dove la presenza è già nota da anni. 

Una presenza assidua di animali servatici che sta diventando ormai una routine e a quanto pare di non facile soluzione da parte degli organi competenti. 

E qualcuno simpaticamente ci dice: "Lo abbiamo dirottato qui per allontanare la polizia municipale che continua a distribuire multe ogni giorno".

