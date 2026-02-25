Ariano: tra multe e caos ci mancava solo il cinghiale davanti all'ospedale "Presenti ovunque, sono loro oramai i padroni della città"

E' impensabile che "Oto" possa spostarsi da una parte all'altra della città come un "maratoneta". Dalla villa comunale a rione Valle, via Calvario, via Annunziata, via Adinolfi e piazza Duomo. E' più probabile, che siano più cinghiali a spasso e in cerca di cibo sul tricolle, fino a spingersi stamane anche lungo le scarpate dell'ospedale e tra i visitatori dell'ospedale Frangipane- Bellizzi in via Maddalena.

La scena non è passata inosservata. L'animale dopo aver pascolato per più di due ore si è poi allontanato prima verso il pronto soccorso e successivamente verso la strada panoramica dove la presenza è già nota da anni.

Una presenza assidua di animali servatici che sta diventando ormai una routine e a quanto pare di non facile soluzione da parte degli organi competenti.

E qualcuno simpaticamente ci dice: "Lo abbiamo dirottato qui per allontanare la polizia municipale che continua a distribuire multe ogni giorno".