Maggio dei monumenti, Monteforte: "Onoriamo le persone scomparse" Quando cultura e ricordo si fondono

Il “Maggio dei Monumenti” di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa - durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici del territori, musica dal vivo, spettacoli teatrali, show cooking, rievocazioni in abiti medievali e visite guidate alle chiese di San Martino e Maria SS del Carmelo – sarà devoluto alle associazioni “GiovaMenti” e “Restart Monteforte” e al gruppo “Gli amici di Pasqualino e Pakito” per sostenere iniziative e manifestazioni dedicati a custodire il ricordo e la memoria di persone di Monteforte che non ci sono più: Pasquale Valentino, Pasquale D’Orsi, Pasquale Capriglione e Carmen Carullo.

"Domenica la nostra comunità ha vissuto una giornata speciale - sottolinea il sindaco Fabio Siricio - la giornata è iniziata ad Alvanella, nei pressi della scuola primaria “Montessori”, con la celebrazione eucaristica all’aperto presieduta da Don Diego: un momento di raccoglimento e condivisione che ha dato avvio a una giornata ricca di emozioni.

Successivamente, ci siamo spostati sulla collina di San Martino, dove Don Fabio ha celebrato la Santa Messa nella chiesa dedicata al nostro Santo Patrono. "Monteforte: storia, terra e comunità" è stato un evento intenso e partecipato, dedicato alla nostra storia, al castello e alle rievocazioni storiche, ma anche al piacere di stare insieme tra musica, sorrisi e buon cibo di strada. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità, valorizzano le nostre radici e ci ricordano quanto sia bello vivere insieme il nostro territorio".

Per tutto il mese, Monteforte sarà accompagnata da un calendario diffuso di appuntamenti: passeggiate lungo i sentieri naturalistici, incontri culturali, momenti di confronto intergenerazionale.

Tra questi, il ciclo culturale “Monteforte ieri, oggi e domani”, che si configura come uno spazio di dialogo tra memoria storica e nuove visioni, coinvolgendo scrittori, studiosi ed eccellenze locali, giovani e adulti, in un confronto fertile e necessario.

"Tra le altre iniziative, ne citiamo solo alcune per il momento. Il 9 maggio, in Piazza Umberto, “Quartieri in fiore”. Con gli stand dei fiorai prende avvio il concorso “Quartieri in fiore”, un’iniziativa che coinvolge cittadini, scuole e associazioni in un percorso di cura e bellezza condivisa degli spazi urbani che culminerà il 31 maggio con le premiazioni e un evento conclusivo arricchito da laboratori di ceramica ed esposizioni floreali curate dall’associazione Fenestrelle. Il 17 maggio natura e comunità: verso Monte Carafone. Una passeggiata lungo i sentieri che conducono al monte Carafone diventa occasione di scoperta del patrimonio naturalistico locale".