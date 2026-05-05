Maggio dei monumenti, Monteforte: "Onoriamo le persone scomparse"

Quando cultura e ricordo si fondono

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Per tutto il mese, Monteforte sarà accompagnata da un calendario diffuso di appuntamenti: passeggiate lungo i sentieri naturalistici, incontri culturali, momenti di confronto intergenerazionale...

Monteforte Irpino.  

Il “Maggio dei Monumenti” di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa - durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici del territori, musica dal vivo, spettacoli teatrali, show cooking, rievocazioni in abiti medievali e visite guidate alle chiese di San Martino e Maria SS del Carmelo – sarà devoluto alle associazioni “GiovaMenti” e “Restart Monteforte” e al gruppo “Gli amici di Pasqualino e Pakito” per sostenere iniziative e manifestazioni dedicati a custodire il ricordo e la memoria di persone di Monteforte che non ci sono più: Pasquale Valentino, Pasquale D’Orsi, Pasquale Capriglione e Carmen Carullo.

"Domenica la nostra comunità ha vissuto una giornata speciale - sottolinea il sindaco Fabio Siricio - la giornata è iniziata ad Alvanella, nei pressi della scuola primaria “Montessori”, con la celebrazione eucaristica all’aperto presieduta da Don Diego: un momento di raccoglimento e condivisione che ha dato avvio a una giornata ricca di emozioni.

Successivamente, ci siamo spostati sulla collina di San Martino, dove Don Fabio ha celebrato la Santa Messa nella chiesa dedicata al nostro Santo Patrono. "Monteforte: storia, terra e comunità" è stato un evento intenso e partecipato, dedicato alla nostra storia, al castello e alle rievocazioni storiche, ma anche al piacere di stare insieme tra musica, sorrisi e buon cibo di strada. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità, valorizzano le nostre radici e ci ricordano quanto sia bello vivere insieme il nostro territorio".

Per tutto il mese, Monteforte sarà accompagnata da un calendario diffuso di appuntamenti: passeggiate lungo i sentieri naturalistici, incontri culturali, momenti di confronto intergenerazionale.

Tra questi, il ciclo culturale “Monteforte ieri, oggi e domani”, che si configura come uno spazio di dialogo tra memoria storica e nuove visioni, coinvolgendo scrittori, studiosi ed eccellenze locali, giovani e adulti, in un confronto fertile e necessario.

"Tra le altre iniziative, ne citiamo solo alcune per il momento. Il 9 maggio, in Piazza Umberto, “Quartieri in fiore”. Con gli stand dei fiorai prende avvio il concorso “Quartieri in fiore”, un’iniziativa che coinvolge cittadini, scuole e associazioni in un percorso di cura e bellezza condivisa degli spazi urbani che culminerà il 31 maggio con le premiazioni e un evento conclusivo arricchito da laboratori di ceramica ed esposizioni floreali curate dall’associazione Fenestrelle. Il 17 maggio natura e comunità: verso Monte Carafone. Una passeggiata lungo i sentieri che conducono al monte Carafone diventa occasione di scoperta del patrimonio naturalistico locale". 

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