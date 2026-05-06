Avellino Basket, Grande: "Playoff? Le gare più belle, testa solo a gara 1" Così l'esterno biancoverde verso il primo atto della serie contro la Fortitudo Bologna

Alessandro Grande ha forzato nel recupero pur di esserci contro la Ferraroni Juvi Cremona e contribuire alla qualificazione dell'Unicusano Avellino Basket ai playoff. Domani (ore 20.30) sarà già Gara 1 tra gli irpini e la Flats Service Fortitudo Bologna al PalaDozza: "Sto benino, abbiamo accelerato nel recupero visto l'importanza della gara, del play-in, continuerò così, ma giocando potrebbe anche aiutare il recupero. - ha spiegato l'esterno biancoverde - Intanto era importante vincere e conquistare il posto playoff che meritavamo. Il playoff garantisce il via di un altro campionato, si respira un'aria diversa, è il momento più bello della stagione. Giocare a Bologna è bello, poi immaginare l'atmosfera playoff al PalaDozza... sarà una bolgia, siamo carichi, siamo contenti dell'obiettivo raggiunto. Sono le gare più belle e ci giocheremo le nostre carte".

"Vogliamo regalare altre soddisfazioni a club e tifosi"

Sarà serie al meglio delle 5 gare nel quarto di finale promozione contro i felsinei: "La Fortitudo è organizzata, fisica e con idee ben chiare tra attacco e difesa. - ha aggiunto Grande - Sa condizionare ancora di più gli avversari in casa. Dovremo essere bravi a resistere, andare oltre, poi gli adeguamenti nella serie possono fare la differenza, ma dovremo essere bravi innanzitutto a tenere botta nell'approccio. Pensiamo una gara alla volta. Dobbiamo vivere così la serie. Avremo una sfida difficile, ci sarà Gara 3 al PalaDelMauro, ci sono tante cose da valutare nel corso di questa serie. Sicuramente vogliamo regalare altre gioie al nostro club e alla nostra gente".