Mercogliano: alla scoperta della flora locale Venerdì 15 maggio, alle ore 16:00, il museo Mora ospita un nuovo appuntamento

Alla scoperta della flora locale è un laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, pensato per avvicinare i partecipanti all'osservazione della natura, delle piante e del paesaggio attraverso attività educative e momenti di esplorazione.

Il laboratorio propone un’esperienza semplice e partecipativa per stimolare curiosità, attenzione e conoscenza del territorio, valorizzando il rapporto tra ambiente, memoria e vita

quotidiana.

L’attività è a cura di Legambiente Avellino-Alveare. Il progetto è promosso dal comune di Mercogliano e realizzato da Mediateur, nell’ambito dei musei per natura, programma della regione Campania dedicato alla valorizzazione dei musei ambientali.