Il 9 maggio di 48 anni fa fu ucciso Aldo Moro dalle Br: "La sua lezione attuale" L'intervista al senatore Pd Enzo De Luca che tiene vivo il pensiero dello statista democristiano...

Il 9 maggio di 48 anni fa fu ritrovato senza vita il presidente Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. "La sua lezione resta ancora viva", sottolinea in una intervista rilasciata a Otto Channel tv - canale 16 - il senatore Pd Enzo De Luca, che da sempre diffonde il pensiero dello statista democristiano che ha lasciato un patrimonio di idee al mondo del cattolicesimo democratico oggi impegnato in politica. "Un pensiero ancora attuale", ha evidenziato De Luca, che ha auspicato un radicale rinnovamento della classe dirigente meridionale puntando sui valori della moralità della politica che Aldo Moro ha portato avanti nel suo impegno politico.

"Per noi resta un faro", ha spiegato De Luca parlando di Moro. Ed è significativo che a riprendere il pensiero di Aldo Moro sia stata anche la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in un recente incontro politico con Franceschini e altri esponenti dell'ex Dc.