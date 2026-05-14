Appare lo spettro di Brocken sul Partenio: c'è una "gloria" nel cielo Raro fenomeno ottico in Irpinia visibile dalla webcam sul massiccio

Questa mattina è visibile dalla webcam posizionata sul massiccio del Partenio uno spettro di Brocken. Lo spettro di Brocken (o fantasma di Brocken) è un suggestivo fenomeno ottico in cui l'ombra ingigantita di un osservatore viene proiettata su una nebbia o nubi basse, spesso circondata da un alone colorato noto come "gloria". Si verifica quando il sole è alle spalle dell'osservatore e la luce rifrange sulle goccioline d'acqua. Lo rende noto l'Osservatorio di Montevergine, sulla pagina social rilanciando una immagine della webcam.

La spiegazione

Lo spettro di Brocken, noto anche come Gloria solare, si manifesta quando l'ombra di un osservatore viene proiettata su uno strato di nebbia o nuvole sottostante e appare ingrandita e circondata da anelli colorati simili a un arcobaleno. L'effetto ottico è dovuto alla diffrazione e dispersione della luce solare nelle goccioline d'acqua uniformi presenti nelle nuvole o nella nebbia , come si legge su wikipedia. La dimensione apparente dell'ombra è un'illusione ottica: le nuvole vicine vengono percepite alla stessa distanza degli oggetti lontani, creando un ingrandimento apparente della sagoma