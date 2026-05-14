Avellino: domenica la visita al Santuario di Montevergine

Tre giorni di riposo per l'Avellino dopo il rientro da Catanzaro con il sipario sulla stagione determinato dalla sconfitta contro i giallorossi con il risultato di 3-0 nel turno preliminare dei playoff. Domenica, alle 10, società, staff tecnico e calciatori si ritroveranno per recarsi al Santuario di Montevergine. Dalle ore successive sarà rompete le righe per i tesserati biancoverdi verso la stagione 2026/2027.
Visita e udienza con l'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia
"Successivamente alla visita ed all’udienza con Padre Abate Riccardo Guariglia tutte le attività della prima squadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria": si legge nella nota ufficiale diffusa dal club biancoverde.