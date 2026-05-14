Avellino, al Convitto la presentazione del libro "Il sapore dell'ingiustizia" L'autore del libro, l'ex procuratore Guerriero, racconterà le indagini sulla mafia e sul terrorismo

di Paola Iandolo

Il sapore dell'Ingiustizia. Al Convitto Nazionale Pietro Colletta ad Avellino, si terrà la presentazione del libro di Antonio Rosario Luigi Guerriero. L'appuntamento è per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 10.00. Nel volume edito da Historica, "Il Sapore dell'Ingiustizia", l'autore racconta delle indagini su mafia, terrorismo e corruzione nell'esperienza di un pubblico ministero, evidenziando l'importanza della giustizia attraverso chi è vittima dell'ingiustizia.

Il programma della giornata

I saluti sono affidati ad Attilio Lieto rettore dirigente scolastico del Convitto Nazionale Pietro Colletta, al dottore Francesco Raffaele Procuratore della Repubblica di Avellino facente funzione, alla dottoressa Francesca Spena Presidente del Tribunale di Avellino, all'avvocato Luigi Petrillo componente della Camera Penale Irpina, al dottore Piero De Luca Presidente di Sezione Corte d'Appello di Napoli, al dottore Giuseppe Acocella Magnifico Rettore dell'Università Giustino Fortunato. Risponderanno alle domande il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli e Antonio Guerriero già Procuratore della Repubblica di Avellino, autore del libro. Modera Pierluigi Melillo direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine. Letture saranno a cura dell'attore Paolo De Vito.