Tour elettorale di Roberto Cardinale: tre incontri partecipati e propositivi Nuove idee e prospettive grazie al contributo di validi professionisti e giovani candidati

Prosegue con grande successo il tour elettorale di Roberto Cardinale, candidato sindaco di Ariano Irpino. Gli incontri dell’11 e 12 maggio nelle contrade di Cervo, Tressanti e nel Rione Cardito hanno registrato una straordinaria affluenza, testimoniando un forte entusiasmo per un progetto che, da un lato, punta a consolidare il lavoro dell’amministrazione uscente e, dall’altro, si connota di nuove idee e prospettive grazie al contributo di validi professionisti e giovani candidati.

Lunedì sera, negli incontri a Cervo e Tressanti, l’assessore uscente Toni La Braca e il sindaco uscente Enrico Franza hanno ricordato i traguardi raggiunti, tra cui: il finanziamento di €500.000 per il rifacimento della strada Anselice; il progetto rete idrica - realizzazione di una nuova tratta di rete in località Cervo, la riqualificazione del circolo polivalente per la terza età; la realizzazione di un deposito d’acqua per la scuola Parzano; la concessione del campetto di calcetto per 10 anni a fondo perduto; l’ampliamento della pubblica illuminazione; l’installazione di due ecoisole al servizio delle contrade, con contestuale installazione di due telecamere per garantire la videosorveglianza; la candidatura, nei vari progetti regionali relativi ai Fondi di Sviluppo e Coesione, di due tratti di strada che interessano le contrade Cervo, San Nicola e Tressanti. I cittadini presenti hanno espresso apprezzamento per i risultati e per l’apertura al dialogo dell’amministrazione.

Martedì, nel Rione Cardito, diversi esponenti della coalizione hanno illustrato i risultati e la visione futura.

Pasqualino Molinario ha elencato i successi raggiunti nell’ambito delle Politiche Sociali, mentre la vice sindaca Grazia Vallone ha parlato di una visione urbanistica unitaria, senza distinzioni tra centro e periferie. Mario Iuorio ha parlato dell’importanza di consolidare tramite il voto popolare questo percorso e i risultati raggiunti, rispondendo con fermezza agli attacchi politici provenienti dagli avversari del centrodestra. Sulla stessa linea, il giovane candidato Giovanni Albanese, forte dei suoi studi in psicologia clinica, ha emozionato la platea parlando di prossimità, fragilità e di una futura amministrazione Cardinale, definendola “del popolo e fra il popolo”, pronta a mettere al centro i giovani e le loro speranze.

L’intervento del sindaco uscente Enrico Franza ha difeso con passione l’operato della sua amministrazione dalle critiche degli avversari del centrodestra. Franza ha poi illustrato nel dettaglio il progetto della “bretella di Cardito”, sottolineando come l’opera risolverà un problema decennale per la città.

Ha spiegato che la sua realizzazione è ormai ufficiale, grazie alla firma di due importanti convenzioni con la Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana, per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Questa infrastruttura strategica, denominata “Riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile”, collegherà la località Serra con la zona della Maddalena, vicino all’ospedale, alleggerendo in modo significativo il traffico nel quartiere Cardito. Ha concluso attaccando chi “oggi si ripresenta sotto mentite spoglie ma che ha già governato per anni senza dare risposte alcune alla città”.

In chiusura, il candidato sindaco Roberto Cardinale ha illustrato le sue proposte future, come la creazione di uno sportello per l’imprenditoria giovanile.

“L’entusiasmo e la partecipazione di questi giorni sono la nostra forza più grande,” ha dichiarato Cardinale. “Ora vogliamo guardare avanti. Il mio obiettivo è creare un’Ariano dove i nostri giovani possano costruire il loro futuro, dove le imprese possano crescere e da quale nessuno sia costretto ad andare via. Insieme, con progetti concreti e un dialogo costante, scriveremo una nuova pagina per la nostra città”.

Infine, mercoledì 13 maggio, presso la sede del comitato elettorale in Piazza Plebiscito, si è tenuto l’incontro informale “Dillo al Prof”, un’occasione unica per i cittadini di dialogare faccia a faccia con il candidato, esporre problematiche, porre domande e conoscere da vicino il programma elettorale.

Di seguito gli incontri dei prossimi giorni:

Giovedì 14 maggio

Ore 15:30 Roberto incontra le associazioni dei commercianti arianesi, presso il comitato elettorale in

Piazza Plebiscito.

Ore 19:30 Contrada Difesa Grande, presso il Piazzale antistante la Chiesa.

Ore 21:00 Contrada Orneta, presso il Circolo Polivalente.

Venerdì 15 maggio

Ore 18:00 Roberto incontra le associazioni sportive del territorio, presso il comitato elettorale in Piazza

Plebiscito.

Ore 19:30 Contrada Torreamando, presso il Piazzale antistante la Scuola. A seguire, un momento

conviviale presso “Laura Bistrot”.

Sabato 16 maggio

Ore 19:00 Contrada Santa Barbara, presso il Centro Polivalente.

Ore 20:30 Contrada San Liberatore, presso l’Agriturismo San Tommaso.