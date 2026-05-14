Santo Stefano del Sole, anziana truffata consegna oro e migliaia di euro La truffa del finto carabiniere

Ancora un’anziana truffata con la tecnica del finto incidente e dell’arresto di un familiare. I truffatori sono entrati in azione questa volta a Santo Stefano Del Sole, dove ad una ottantenne sono stati sottratti in modo fraudolento soldi e preziosi. La vittima avrebbe infatti consegnato oro e una somma di alcune migliaia di euro al finto carabiniere per ottenere la liberazione del figlio. Troppo tardi quando si e’ accorta di essere caduta in una trappola. Sulla truffa sono scattate le indagini dei militari della Compagnia di Solofra.

Le truffe costruite sul falso incidente seguono spesso uno schema simile.

Una telefonata improvvisa, un familiare indicato come coinvolto in un fatto grave, la richiesta immediata di denaro.

Chi chiama punta soprattutto sulla rapidità: lasciare poco tempo per riflettere, impedire verifiche, isolare la vittima dentro una situazione che appare urgente.

Prevenzione: i consigli delle forze dell’ordine

Negli ultimi anni le forze dell’ordine hanno più volte avviato campagne informative rivolte agli anziani e ai familiari, invitando a diffidare da richieste di denaro fatte per telefono e a contattare immediatamente il numero di emergenza in caso di dubbi.

Nonostante questo, il fenomeno continua a ripetersi, spesso con modalità quasi identiche.