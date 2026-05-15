"Rispetta la strada, rispetta te stesso" Focus sulla sicurezza stradale in Irpinia a Venticano

"Rispetta la strada, rispetta te stesso". Focus sulla sicurezza stradale in Irpinia a Venticano. L'evento è in programma domani 16 maggio, con inizio alle 9.30 nella sala consiliare del comune in piazza don Aquilino Verardi.

Il programma della giornata

Saluti istituzionali e introduzione

Arturo Nardone presidente del forum dei giovani di Venticano e Giusy Iachetta assessore del comune di Venticano.

Interventi e dibattito:

Gianluca Fallarino comandante stazione carabinieri di Dentecane, Luigi De Nisco responsabile polizia municipale di Venticano, Roberto Ghiaccio neuro psicologo Università Giustino Fortunato Benevento, Anna Diglio Nardone associazione italiana familiari vittime della strada, Shana Parisella presidente dell'associazione il dono di Davide, che presenterà il suo libro.

Nel corso dell'evento, moderato da Antonio De Feo, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall'associazione italiana familiari e vittime della strada, dal titolo: "La strada come scuola di vita e rispetto", durante la quale saranno premiati gli alunni vincitori degli istituti comprensivi di Venticano, Montemiletto, Taurasi, Baiano, Montoro, Issss De Luca e Istituto superiore Colletta di Avellino.