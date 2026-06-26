Centrodestra, Sangiuliano: "Dal Sud riparte la sfida per il 2027" Il messaggio arriva da Montefredane

"Il Mezzogiorno deve tornare al centro dell'iniziativa politica del centrodestra. Servono idee, programmi e una proposta capace di dare risposte concrete su lavoro, giovani, infrastrutture e sviluppo delle aree interne".

È il messaggio lanciato da Gennaro Sangiuliano in videocollegamento con la manifestazione "Dal Governo Meloni alle Politiche 2027 – Ripartiamo dalle aree interne del Mezzogiorno", in corso a Montefredane, promossa dall'ex parlamentare Francesco Pionati.

Nel suo intervento, Sangiuliano ha sostenuto che l'esito del referendum impone al centrodestra una riflessione politica, indicando il Sud come territorio prioritario su cui costruire la proposta per le prossime elezioni politiche. Tra le priorità indicate figurano occupazione, politiche giovanili, infrastrutture e collegamenti.

L'ex ministro ha inoltre rivendicato i risultati del Governo guidato da Giorgia Meloni, richiamando l'aumento dell'occupazione, la stabilità dei conti pubblici e i giudizi favorevoli delle agenzie di rating, sottolineando come tali risultati siano stati conseguiti nonostante le difficoltà legate ai conflitti internazionali e ai riflessi sull'economia.

"In Campania il centrodestra ha bisogno di un rinnovato slancio. C'è bisogno di ricostruire e rifondare un progetto politico partendo dalle idee e dai territori», ha concluso, definendo l'iniziativa di Montefredane «un importante laboratorio di elaborazione politica".